A Roma apresentou esta quarta-feira aos adeptos os planos para o novo estádio.

Através de um vídeo partilhado nas redes sociais é possível perceber a dimensão do recinto, que vai passar a ser a casa do emblema da capital italiana, que deixa assim o Estádio Olímpico (que dividia com a Lazio). Em comunicado, o clube explica que um dos principais focos passa pela «curva sul», com objetivo de ser a maior em toda a Europa, como forma de mostrar «a paixão inabalável dos adeptos».

Também esta quarta-feira, os dirigentes do clube reuniram-se com o Presidente da Câmara de Roma para discutir os planos do novo estádio, cuja localização será em Pietralata, a dez quilómetros do atual recinto dos «giallorossi».

Veja o vídeo de apresentação do novo estádio da Roma: