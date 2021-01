Mesmo em tempos de pandemia, o futebol continua a ter um papel preponderante na vida social de muita gente e a mais recente prova disso chega-nos de Itália.

O pequeno David, adepto fervoroso da Roma de Paulo Fonseca, não conteve a euforia quando recebeu uma camisola de Edin Dzeko como prenda de Natal. Mas as surpresas não ficaram por aqui.

Acompanhado por Romolo, a mascote dos giallorossi, David foi conhecer o centro de treinos do seu clube e teve a oportunidade de privar ao vivo com o seu ídolo. Dzeko fez as delícias da criança e ainda lhe ofereceu mais duas camisolas. Mais um golaço do bósnio.