Roma e Juventus não foram além de um empate a um golo, num jogo a contar para a 31.ª jornada da Liga Italiana.

Com a oportunidade de igualar a Atalanta na tabela classificativa, a formação visitante entrou melhor no encontro, dominou a primeira parte e com naturalidade colocou-se em vantagem no marcador.

Aos 40 minutos, um mau alívio da defesa romana permitiu a Locatelli ensaiar um pontapé de meia distância, que saiu enrolado e sem qualquer hipótese de defesa para Svillar.

Ainda assim, o início do segundo tempo trouxe um balde de água fria para os comandados de Igor Tudor, que viram a Roma empatar através de Shomurodov (49 minutos).

O resultado acabou por não sofrer mais alterações até final e a Juventus manteve assim a quinta posição no campeonato, com os mesmos pontos do Bolonha (56 pontos), que ainda tem de jogar nesta jornada.

Já a Roma é sétima classificada, com menos dois pontos do que a Lazio, a primeira equipa nos lugares de acesso às competições europeias.