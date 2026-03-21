A Sampdoria está perto de descer ao terceiro escalão de Itália. Os adeptos do histórico clube italiano revoltaram-se, este sábado, protestando à porta do centro de treinos... enquanto os juniores jogavam.

A equipa de Genova desceu à Serie B – segundo escalão de Itália – na época 2022/23. Desde então não conseguiu regressar à Liga italiana. Esta temporada, inclusive, o clube está perto de descer ao terceiro escalão.

A Sampdoria – que não ganha há seis jogos – ocupa neste momento a 17.ª posição da Serie B. Faltam cerca de sete jornadas para terminar o campeonato.

Assim, a prever mais um descida – e quem sabe uma crise maior – os adeptos do clube mararam presença no centro de treinos do clube para mostrar o descontentamento. O facto curiosidade é que, atrás do grupo, os juniores do Sampdoria estavam a enfrentar o Como para o «Primavera 2».