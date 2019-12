Mais de dois meses depois, o Nápoles voltou a vencer um jogo na Série A, naquela que foi a primeira vitória de Gattuso como treinador dos napolitanos, à segunda tentativa.

Na visita ao Sassuolo, foi preciso esperar até aos descontos para o Nápoles confirmar o triunfo, e fê-lo graças a um autogolo de Obiang.

Consulte resultados e classificação do campeonato italiano

Isto, depois de o Sassuolo ter chegado à vantagem aos 29 minutos, por Traoré e de Allan ter empatado aos 57m.

Com este resultado, o Nápoles sobe ao oitavo lugar, com 24 pontos, ultrapassando o Bolonha. Já o Sassuolo é 12.º classificado, com 19 pontos.