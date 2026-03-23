A cumprir a segunda temporada no Nápoles, Scott McTominay tem sido figura de destaque no atual campeão italiano e conquistou todos os adeptos... incluindo o filho de Diego Maradona.

Em declarações ao Televomero, um canal de televisão do país, Diego Maradona Jr. deixou rasgados elogios ao internacional escocês e garantiu mesmo que se o seu pai é «Deus» na cidade napolitana, McTominay já é «Jesus».

«Depois do meu pai, o McTominay é o jogador mais influente na história do Nápoles. Tínhamos Deus em Nápoles (Maradona), para mim o McTominay é Jesus. É um jogador fundamental para o clube», afirma.

Recorde-se que, desde que chegou ao clube, soma um total de 24 golos e sete assistências nos 72 jogos que realizou pela equipa principal. Além disso, McTominay foi considerado o melhor jogador da temporada, em 2024/25, no futebol italiano.