A Federação Italiana de Futebol [FIGC] anunciou este domingo que Gennaro Gattuso é o novo selecionador do país transalpino.

«Gattuso é um símbolo do futebol italiano. O azul para ele é como uma segunda pele. A sua motivação, o seu profissionalismo e a sua experiência serão fundamentais para enfrentar da melhor forma os próximos compromissos da seleção nacional. Consciente da importância do objetivo que pretendemos alcançar, agradeço-lhe a disponibilidade e a total dedicação com que aceitou este desafio, partilhando o projeto da FIGC de desenvolvimento global do nosso futebol, no qual a camisola azul tem uma centralidade estratégica», disse o presidente da FIGC, Gabriele Gravina.

O antigo jogador e treinador italiano de 47 anos vai ocupar assim pela primeira vez na carreira um cargo de selecionador. Gattuso será apresentado na próxima quinta-feira, 19 de junho, às 11 horas, no hotel Parco dei Principi, em Roma.

O técnico estava sem treinar desde que saiu do Hajduk Split no final da temporada 2024/25. A estreia pela «squadra azzurra» será no dia 5 de setembro frente à Estónia, numa partida para o apuramento do Campeonato do Mundo de 2026.