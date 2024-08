O mundo do futebol está de luto com a morte de Diego, filho do ex-jogador do AC Milan, Serginho. O jovem tinha apenas 20 anos, sendo que as causas da morte ainda não são conhecidas.

A notícia foi avançada pela Sky Sport italiana e entretanto confirmada pelo AC Milan. Num comunicado, o clube diz que esta foi uma morte «trágica e prematura».

O ex-lateral, hoje em dia com 53 anos, esteve nove anos no clube milanês, entre 1999 e 2008. Antes disso, jogou em clubes como o Cruzeiro, São Paulo ou Flamengo.

No Milan, Serginho ganhou quase tudo: um Scudetto, uma Taça de Itália, uma Supertaça, duas Ligas dos Campeões, duas Supertaças da UEFA e um Mundial de Clubes. Terminou a sua carreira de futebolista no Milan.