Em Itália, já é notória a admiração com a exigência de Sérgio Conceição. O português, que chegou nos últimos dias de 2024 a Milão, tem sido alvo de atenção por parte da imprensa italiana pela forma como tem lidado com a equipa, numa altura em que se preparam para o jogo da Supertaça italiana, na Arábia Saudita.

Nesse sentido, os italianos atentam aos dois treinos que Conceição exigiu na véspera do jogo, algo quase inédito.

«Sérgio Conceição começou à sua maneira. Abordagem incisiva, dura e nervosa. No primeiro dia, pôs a equipa a treinar à noite, sob os holofotes: uma longa sessão de treino, não um passeio no parque. E no primeiro treino na Arábia, houve quem reparasse que todos os jogadores usavam caneleiras. Como que a dizer: não é a brincar. Agora, aqui em Riade, os hábitos da véspera também mudam: o Milan fará uma sessão de manhã e outra à tarde. Com Pioli e Fonseca - mas também com 99% dos treinadores - isso não acontece», refere a Gazzeta Dello Sport, que faz capa com o técnico português esta quinta-feira.

De notar que Sérgio Conceição tem o primeiro jogo no comando técnico do Milan frente à Juventus, nas meias-finais da Supertaça italiana, que se disputa na Arábia Saudita. O jogo está marcado para as 19h00 (hora portuguesa), de sexta-feira.