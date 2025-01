O treinador do Milan, o português Sérgio Conceição, assumiu que a equipa não fez o que pretendia na primeira parte do jogo ante a Juventus, mas elogiou a segunda parte, que culminou com estreia a vencer ao comando do clube italiano.

No rescaldo após o triunfo por 2-1 ante a Juventus, nas meias-finais da Supertaça italiana, Conceição disse ainda que não está no Milan para fazer amigos, mas sim para ganhar.

«Depois dos primeiros 45 minutos, ao intervalo, certamente não beijei os jogadores. Pelo contrário, fiquei zangado porque não fizemos as coisas que tínhamos preparado», referiu Conceição, citado pela Sky Sport.

«Os jogadores também precisam de umas pancadas de vez em quando. Não sou muito simpático, não gosto de dar abraços e fico irritado mais vezes do que o contrário. Agradeço, porque aceitaram um treinador que não sorri muito e isso deixa-me feliz. Não estou aqui para fazer amigos, mas para vencer», afirmou, ainda, deixando ainda mais notas sobre o jogo.

«Os jogadores mereceram a final pela segunda parte que jogaram. Na primeira parte vi um Milan lento na circulação da bola e muitos erros na defesa. Ao intervalo, olhámo-nos nos olhos e voltámos ao campo com coragem. Mas ainda não ganhámos nada juntos», sublinhou.

O Milan vai disputar a final da Supertaça em Riade, na Arábia Saudita, ante o Inter de Milão, a partir das 19 horas de segunda-feira.