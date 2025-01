Sérgio Conceição e Itália. Itália e Sérgio Conceição.

Da Lazio como jogador ao Milan como treinador, há algo grande que une este português ao futebol italiano.

Quase 26 anos e meio depois de, naquele 29 de agosto de 1998, ter marcado o golo que deu a Supertaça italiana à Lazio na sua estreia como jogador em Itália, Sérgio Conceição estreou-se esta sexta-feira com uma vitória no seu primeiro jogo como treinador num clube italiano.

Em comum? Muito mais do que Sérgio Conceição e Itália.

Foi novamente na Supertaça. Foi de novo uma vitória por 2-1. E também ante a Juventus, que esta noite ia ter, mas não teve, o seu filho Francisco Conceição em campo: lesionou-se no aquecimento e foi para o banco.

De lá saiu o homem que dificultou a missão do Milan. Kenan Yildiz inaugurou o marcador aos 21 minutos, num forte remate de pé direito após uma belíssima abertura de Mbangula para o jovem turco.

Porém, o Milan conseguiu, na segunda parte, já para lá do minuto 70 e no espaço de cinco minutos, dar a volta ao marcador para marcar encontro com o vizinho e rival Inter de Milão na final de segunda-feira (19h00) em Riade, na Arábia Saudita.

Aos 71 minutos, Locatelli fez falta sobre Pulisic na área e o internacional norte-americano assumiu a marcação do penálti, empatando a partida. Cinco minutos depois, aos 76, Morata lançou Yunus Musah – entrou aos 54m – pela direita e foi de novo norte-americano que surgiu o 2-1… de forma algo caricata. Musah cruzou rasteiro, o guarda-redes Di Gregorio já se preparava para antecipar o cruzamento e acabou fora do lance, vendo a bola entrar na baliza, devido ao desvio infeliz nas pernas de Gatti.

A partir daqui, o Milan fechou a porta lá atrás, Sérgio Conceição acabou com a equipa numa linha de cinco a defender e a manter a vantagem, de forma unida e competente. O último lance, em que Gabbia faz de Maignan para evitar o remate feliz de Gatti, diz dessas intenções finais que permitiram uma estreia em grande para o treinador português.

Isto numa noite de reencontros (no fim, houve abraço entre pai e filho, esta noite adversários). E de coincidências felizes para Sérgio Conceição com a sua história no futebol italiano. E também ante a Juventus, que eliminou de forma heroica ao leme do FC Porto há quase quatro anos, para a Liga dos Campeões.

Venha o «Derby della Madonnina».