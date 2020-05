É o mais recente caso de covid-19 no futebol italiano. Um jogador do Torino, deu positivo nos exames médicos que o protocolo instituído na Serie A prevê para o regresso aos treinos. A formação de Turim anunciou que um dos jogadores do plantel estava contagiado mas assintomático, não revelando o seu nome.

No anúncio que fez o Torino revelou que o atleta foi de imediato colocado em quarentena e será constantemente monitorizado.

Além dos jogadores, toda a equipa técnica e staff serão testadas no Centro de Medicina Desportiva do Estádio Olímpico Gran Torino em Turim.

O regresso do Torino FC aos treinos está previsto para a próxima sexta-feira com treinos individuais e à porta fechada.

Em Itália já foram registados 214.457 casos positivos para a covid-19, que provocaram 29.684 mortes. Até hoje 93.245 pessoas recuperam por completo da doença.