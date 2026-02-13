Alex Amorim tornou-se, no final de janeiro, a venda mais cara de sempre do Alverca. Integrou os quadros do Génova a troco de oito milhões de euros, após seis meses no clube da primeira divisão nacional.

O brasileiro ainda não se estreou no clube italiano, mas já conquistou o treinador Daniele de Rossi nos treinos.

«Amorim é outro que está ansioso para jogar. Veremos se ele vai começar amanhã ou contra o Torino, mas sinto que a sua presença desde o primeiro minuto é madura. Diego Lopez [diretor desportivo] ficou impressionado imediatamente com esta contratação. Dia após dia, acho que fiz a coisa certa ao confiar nele», começou por dizer.

«É um jogador que, na minha opinião, pode tornar-se verdadeiramente muito bom. Ele tem 20 anos, não 17, por isso já está pronto, mas é um jogador que, em breve, na minha opinião, tornar-se-á uma referência do Génova», afiançou o treinador italiano.

Alex Amorim tem 20 anos, foi formado no Fortaleza e jogou por empréstimo no Athletic-MG antes de chegar ao Alverca.