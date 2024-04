Dez polícias ficaram feridos este domingo durante os confrontos entre adeptos da Salernitana e da Fiorentina, que se registaram antes do encontro entre as duas equipas.

As claques, rivais há vários anos, encontraram-se no estacionamento do estádio e atiraram foguetes, fogos de artifício e pedras uns aos outros, obrigando a polícia italiana a intervir com gás lacrimogéneo para resolver a situação.

Segundo as autoridades, dez polícias ficaram feridos, dos quais três foram para o hospital – nenhum ficou ferido gravemente. Não houve detenções.

Em campo, a Fiorentina venceu, por 2-0, com golos na segunda parte de Christian Kouamé e Jonathan Ikoné.

Nos arredores de Milão, o Monza, sem Dany Mota e com Pedro Pereira no banco, perdeu na receção à Atalanta, por 2-1.

Charles De Ketelaere e El Bilal Touré fizeram os golos do clube de Bérgamo, Daniel Maldini reduziu para os homens da casa.

Nos outros jogo do dia, o Lecce venceu em Sassuolo (3-0), ao passo que Torino e Fronisone empataram (0-0).