A realizar uma época digna de «Champions», o Bolonha somou, na noite desta sexta-feira, a quinta vitória consecutiva na Serie A, desta feita na receção ao Hellas Verona, que permanece em lugares de despromoção.

Numa partida dominada pelos anfitriões, o marcador foi inaugurado por Giovanni Fabbian, jovem internacional por Itália, de 21 anos. Aos 27m, o médio formado no Inter Milão – e que este verão reforçou o Bolonha – confirmou o domínio dos «rossoblu».

Já na segunda parte, à passagem do minuto 65, o mesmo Fabbian assistiu o internacional suíço Freuler para o 2-0.

Até ao apito final, Daniel Silva – médio formado no Vitória de Guimarães e que no verão chegou ao Hellas Verona – ainda foi a jogo, aos 82m, mas o resultado não mais se alterou. Quanto a Rúben Vinagre, o lateral português, outrora vinculado ao Sporting, viu toda a partida do banco de suplentes.

O triunfo permitiu ao Bolonha descolar da Atalanta e seguir isolado no quarto lugar da Serie A, com 48 pontos. Na próxima semana, a 3 de março, os «rossoblu» visitam Bérgamo. Por sua vez, o Hellas Verona segue igualado com o Sassuolo, mas no 18.º lugar. Na próxima jornada há duelo entre estes emblemas envolvidos na corrida pela manutenção.