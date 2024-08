Há mais de vinte anos que não se via o Como na Serie A. Os adeptos do pequeno clube do norte de Itália, situado na região turística dos lagos alpinos, não tiveram, no entanto, o regresso esperado. A Juventus recebeu e bateu a formação forasteira por 3-0, nesta segunda-feira.

O jogo começou mal para Fàbregas, ex-futebolista e atual treinador do Como, pois teve de trocar Baselli por Engelhardt à passagem dos 20 minutos. Pouco depois, aos 23', estreia a marcar do jovem belga Mbangula. O extremo partiu da esquerda para o meio e rematou cruzado. 20 anos apenas.

Timothy Weah, que já tinha assistido o primeiro, fez o segundo tento do encontro nos descontos da primeira parte. O novo número 10, Kenan Yildiz, assistiu. Vlahovic teve um golo anulado e, já nos descontos da segunda metade, foi a vez do lateral Cambiaso confirmar o 3-0 final, num belo remate de longe.

Nota para a estreia de alguns nomes conhecidos no Como, tais como Alberto Moreno, Pepe Reina ou Andrea Belotti. Na Juventus, jogaram os reforços Michele di Gregorio e Juan Cabal.