Este domingo terminou mais um campeonato europeu, neste caso, o italiano. A Juventus saiu do terreno do Veneza com uma vitória por 3-2 e garantiu um lugar na próxima edição da Liga dos Campeões.

Com Francisco Conceição e Alberto Costa na formação inicial da vecchia signora, o jogo não começou da melhor maneira para a Juventus e Fila [2m] abriu o marcador para a equipa da casa. No entanto, ainda antes do intervalo, os bianconeri conseguiram a reviravolta por intermédio de Yildiz [25m] e Kolo Muani [31m].

No segundo tempo, Haps [55m] voltou a faturar para o Veneza e igualou a partira. Locatelli [73m] colocou a Juventus na frente do marcador depois de uma grande penalidade convertida e garantiu a vitória no encontro e uma posição na Champions 2025/26.

Com esta derrota, o Veneza junta-se ao Empoli e o Monza na zona de despromoção e na próxima temporada vão disputar a Serie B italiana.

Quem se salvou na última jornada foi o Lecce que conseguiu uma vitória importantíssima frente à Lazio por 1-0 numa partida que terminou com 10 unidades para cada formação. Coulibaly [43m] marcou o único golo do encontro e chegou para o Lecce poder permanecer na principal divisão italiana.

Roma e Fiorentina venceram os seus jogos contra Torino [2-0] e Udinese [3-2], respetivamente, e são as últimas equipas que vão disputar as competições europeias. A formação da capital italiana vai jogar na Liga Europa, já a equipa viola segue para a Liga Conferência. O Bolonha, como venceu a Taça de Itália frente ao Milan, participa também na Liga Europa apesar do nono lugar alcançado na classificação.

O Nápoles depois da vitória da última sexta feira sobre o Cagliari por 2-0 confirmou o quarto título nacional na história tendo ficado à frente do Inter na classificação final.

Resultados da última jornada da Serie A:

Atalanta-Parma, 2-3

Empoli-Verona, 1-2

Lazio-Lecce, 0-1

Torino-Roma, 0-2

Udinese-Fiorentina, 2-3

Veneza-Juventus, 2-3

Milan-Monza, 2-0

Bolonha-Génova, 1-2

Como-Inter, 0-2

Nápoles-Cagliari, 2-0