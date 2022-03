A Juventus venceu esta tarde a Sampdoria no Luigi Ferraris, em Génova, em jogo da 29.ª jornada da Liga Italiana.

Álvaro Morata foi a grande figura da partida ao bisar no triunfo por 3-1 dos bianconeri. Depois de um autogolo de Yoshida, a Juve ampliou a vantagem por Morata numa primeira parte em que apenas fez um remate à baliza.

Já perto do final, Sabiri reduziu para a equipa da casa, aos 84m, mas a dois minutos dos 90 Morata voltaria a atacar e sentenciou o resultado final.

Com esta vitória a Juve cimenta o 4.º lugar, com 56 pontos, mais 9 do que a Roma de José Mourinho, que tem menos um jogo. A Sampdoria é 14.ª classificada com 26 pontos.

Noutros jogos desta tarde, a Salernitana empatou com o Sassuolo a duas bolas, enquanto o Spezia recebeu e venceu, por 2-0, o Cagliari.