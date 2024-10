Numa fase em que é quarto da Serie A, a cinco ponto do líder Nápoles, o Milan soube esta quinta-feira que o jogo no reduto do Bolonha foi adiado, face ao mau tempo e fortes chuvas na região de Emília-Romanha.

Nos últimos dias foram registadas inundações no bairro onde está situado o Estádio Renato Dall'Ara.

O encontro, a princípio agendado para a tarde de sábado, será reagendado, consoante as indicações das autoridades.

Paulo Fonseca e Rafael Leão totalizam 14 pontos no campeonato. Face a este adiamento, segue-se a receção ao líder Nápoles, na terça-feira (19h45).

Por sua vez, o Bolonha – que jogará com Sporting e Benfica na Liga dos Campeões – é 12.ª classificado, com nove pontos.