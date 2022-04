O Ministério Público italiano pediu esta terça-feira um ano de suspensão para o presidente da Juventus, Andrea Agnelli, e 11 meses para o líder do Nápoles, Aurelio de Laurentiis, ambos acusados de fraude contabilística na transferência de jogadores.

A federação italiana (FIGC) indica que estão envolvidos no caso 11 clubes, cinco dos quais da Serie A. O Ministério Público acusa os emblemas de terem «reconhecido mais-valias e direitos de transferências superiores aos devidos».

Cerca de 60 dirigentes e agentes podem ser sancionados com uma pena que pode conduzir à sua suspensão, enquanto os clubes incorrem no risco de uma multa.

A Juventus encontra-se na pior posição, já que o procurador pediu a suspensão de 10 dos seus dirigentes, devido a vários casos de mais-valias registadas nas últimas temporadas com a venda de jogadores por valores por vezes considerados sobrestimados em relação ao seu valor real de mercado.

Além do ano de suspensão pedido para Agnelli, a justiça italiana solicitou que o antigo diretor desportivo Fabio Paratici, agora no Tottenham, fosse suspenso por 16 meses e 10 dias, por ter sido responsável por 32 negócios com avaliações consideradas inflacionadas.

Para o vice-presidente e antigo jogador da Juve, Pavel Nedved, foi pedida uma suspensão de oito meses, além de uma multa de 800 mil euros ao clube.

Relativamente a Laurentiis, o procurador federal sugeriu 11 meses e cinco dias de suspensão, bem como 392 mil euros de multa para o Nápoles. A imprensa transalpina adianta que as penas estão associadas à contratação do nigeriano Victor Osimhen ao Lille, em 2020.

O avançado foi transferido por 71,2 milhões de euros, valor que terá sido inflacionado para beneficiar os resultados financeiros anuais dos dois clubes.

De forma a baixar a fatura do negócio, o Nápoles vendeu ao clube francês quatro jogadores por cerca de 20 milhões de euros, valor sobreavaliado, isto porque três dos futebolistas alinham atualmente nas divisões amadoras italianas.

A mulher de Laurentiis e os seus filhos, Eduardo e Valentina, incorrem em suspensões de seis meses e 10 dias.

Também Sampdoria, Empoli e Génova enfrentam penas por crimes semelhantes.