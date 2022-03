O Nápoles, com Mário Rui no onze inicial, venceu esta tarde em casa do Hellas Verona, por 2-1, em jogo da 29.ª jornada da Serie A.

Um bis de Victor Oshimen, aos 14 e 71 minutos, deu a vitória ao conjunto napolitano. O máximo que a equipa da casa – que não contou com Miguel Veloso – conseguiu fazer foi reduzir por Faraoni, aos 77 minutos, ele que viria a ser expulso nos descontos, já depois de Ceccherini também ter visto o cartão vermelho.

Com este resultado, o Nápoles subiu à condição ao segundo lugar, com 60 pontos, e continua na perseguição ao líder Milan, que tem 63 pontos. O Verona é nono, com 41.

Mais cedo, a Fiorentina venceu na receção ao Bolonha, por 1-0. Lucas Torreira, aos 70 minutos, marcou o único golo da partida.