A Atalanta não foi além de um nulo em casa na receção à Udinese, em jogo da 25.ª jornada da Serie A italiana.

Com os portugueses Beto titular no ataque durante os 90 minutos e Leonardo Buta a ficar no banco de suplentes a equipa de Udine surpreendeu em Bérgamo.

Com este resultado, a Atalanta pode ver a Roma de José Mourinho afastar-se no 5.º lugar, caso vença na receção à Juventus.

Noutro jogo desta tarde, o Monza, sem o avançado português Dany Mota, lesionado, recebeu e venceu o Empoli, por 2-1.