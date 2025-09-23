Os dois principais clubes de Milão, Inter e Milan, entregaram aos gabinetes de arquitetura Foster + Partners e MANICA a tarefa de projetarem o novo estádio da cidade.

A concretização do trabalho para o qual as empresas foram contratadas está, no entanto, dependente da aquisição, ao município de Milão, do projeto de renovação da zona envolvente ao estádio Giuseppe Meazza, em San Siro.

Uma necessidade há muito identificada pelos dois clubes, o novo estádio deverá ter uma capacidade para 71.500 espectadores.

A recuperação de toda a área de San Siro, aproximadamente de 281 mil metros quadrados, está orçamentada em mais de 1,2 mil milhões de euros.

«Este importante passo representa um investimento estratégico para o futuro e um forte sinal de compromisso com a cidade de Milão, a sua história, cultura, arquitetura e legado desportivo», pode ler-se no comunicado emitido pelos dois clubes.

Perto de completar um século de existência, o estado de conservação do Giuseppe Meazza, também conhecido como San Siro devido ao local da sua construção, tem sido alvo de críticas por parte dos responsáveis de Milan e Inter, que pedem a resolução definitiva da situação.

Na última segunda-feira, o presidente do Inter, Giuseppe Marotta, enfatizou essa necessidade, admitindo mesmo deixar a cidade de Milão caso não seja encontrada uma solução viável aí.

