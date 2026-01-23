David Neres, antigo avançado do Benfica que atualmente representa o Nápoles, vai ser operado ao tornozelo esquerdo, para debelar um problema num tendão, e deve ficar afastado dos relvados durante cerca de dois meses.

A informação foi avançada pelo jornal Gazzetta dello Sport, que explica que a decisão de avançar para uma cirurgia foi tomada pelo internacional brasileiro depois de ter consultado um especialista em Londres.

Neres lesionou-se, no dia 4 de janeiro, no triunfo do Nápoles na casa da Lazio (2-0) para a Liga italiana. Ao calcar um buraco no relvado, torceu o tornozelo e deixou o Olímpico de Roma apoiado em muletas.

O extremo, de 28 anos, ainda ensaiou um regresso aos relvados dez dias depois, frente ao Parma (0-0). Lançado no jogo por Antonio Conte ao minuto 58, agudizou o problema e acabou substituído perto do fim por Lorenzo Lucca.

Desde então, Neres submeteu-se a diversos tratamentos ao tornozelo esquerdo, sem sucesso. A operação deve deixá-lo fora de combate até ao próximo mês de março.