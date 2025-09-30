Está dado mais um passo para a construção de um novo estádio em Milão, depois da aprovação, por parte do município local, da venda do Giuseppe Meazza e da área em seu redor, em San Siro, zona onde irá ser construída a nova infraestrutura.

A transação, aprovada numa reunião camarária com os votos favoráveis de 24 vereadores [houve 20 votos contra e dois vereadores que não participaram na votação], ficou fechada por um valor de 197 milhões de euros, com um desconto de 22 milhões de euros prometido pelo município de Milão.

Em comunicado, os dois clubes congratulam-se por uma decisão que conduzirá à construção de um estádio «com condições de topo, destinado a tornar-se num ícone arquitetónico de Milão e num símbolo da paixão pelo futebol de adeptos em todo o mundo».

Dichiarazione ufficiale di FC Internazionale Milano e AC Milan — Inter ⭐⭐ (@Inter) September 30, 2025

De recordar que Inter e Milan entregaram às empresas Foster + Partners e MANICA o desenvolvimento do projeto do novo estádio, que deverá ter uma lotação de 71.500 lugares.

Segundo a Gazzetta dello Sport, a venda dos terrenos e do Giuseppe Meazza deverá ficar concluída até ao início de novembro. O arranque das obras está apontado para daqui a dois anos, devendo as mesmas prolongar-se até 2031, um ano antes do início do Campeonato da Europa que Itália vai organizar juntamente com a Turquia.

Depois de construído o novo estádio, o Giuseppe Meazza vai ser demolido, com exceção de uma das atuais torres, parte da bancada laranja e da Curva Sul.

No total, os custos da obra estão orçamentados em mais de 1,2 mil milhões de euros.

