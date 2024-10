A Lazio recebeu e venceu o Génova por 3-0, na tarde deste domingo, em jogo da nona jornada da Serie A.

A equipa de Roma chegou à vantagem sensivelmente a meio do primeiro tempo depois de Nuno Tavares assistir Tijjani Noslin, que concluiu uma jogada espetacular com um remate rasteiro, colocado junto ao canto inferior direito. Estavam decorridos 21 minutos.

Já na segunda parte, o recém entrado Pedro – avançado espanhol – aumentou a vantagem para 2-0, aos 86 minutos.

No entanto, as contas do jogo ainda não estavam fechadas. Aos 90+4m, Nuno Tavares assistiu de novo, desta feita premiando Vecino.

Assim, Nuno Tavares assinou a sétima assistência no campeonato, em igual número de jogos na prova.

Este duelo não contou com Vitinha, avançado ex-Sp. Braga, que continua a recuperar de lesão.

Este triunfo deixa a Lazio no quinto posto, com 16 pontos, em igualdade com Juventus, Atalanta e Udinese.

Por sua vez, o Génova é 18.º, com seis pontos, o primeiro abaixo da linha de água.

Nesta jornada, o Parma empatou com o Empoli (1-1), assim como o Monza e o Veneza dividiram pontos (2-2).