Paulo Fonseca continua sem vencer em jogos oficiais pelo Milan. No segundo desafio pela Serie A, perdeu na casa do Parma, depois de um empate inicial com o Torino (2-2). Desta vez, acabou por ficar de mãos a abanar com um 2-1.

A partida começou mal para Fonseca e companhia, pois o Parma adiantou-se no marcador logo aos dois minutos, com assinatura de Dennis Man. O romeno encostou após um cruzamento ao segundo poste.

O empate surgiu só aos 66 minutos, com participação ativa de Rafael Leão. Desenhou o tento desde o corredor esquerdo para o meio, numa grande combinação. Depois, assistiu Pulisic, à boca da baliza.

Dez minutos depois, Cancellieri fez o 2-1 final num contra-ataque rapídssimo do Parma, com assistência de Almqvist. Assim, o AC Milan soma apenas um ponto em dois jogos. Já o Parma tem quatro e é líder à condição.

Dez minutos depois, Cancellieri fez o 2-1 final num contra-ataque rapídssimo do Parma, com assistência de Almqvist. Assim, o AC Milan soma apenas um ponto em dois jogos. Já o Parma tem quatro e é líder à condição.

Noutra partida, a Lazio perdeu em casa da Udinese, mesmo a jogar contra dez. Os laziale marcaram por Lucca e Florian Thauvin, sendo que Success reduziu já nos descontos da segunda parte. Kamara foi expulso por acumulação de amarelos.