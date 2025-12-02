Mile Svilar, ex-Benfica, foi considerado o melhor guarda-redes da Liga italiana 2024/25.  Na Grande Gala do Futebol, em Itália, o atual jogador da Roma ultrapassou nomes como Yann Sommer (Inter) e David de Gea (Fiorentina).

Dos 38 jogos que fez na Serie A, o internacional sérvio registou 16 sem sofrer golos. Sofreu 35 golos, tendo portanto uma média de menos de um golo sofrido por jogo. 

Svilar, recorde-se, reforçou o Benfica na temporada 2017/18, quando tinha apenas 18 anos. Trocou da capital portuguesa pela capital italiana na época 2022/23, com 23 jogos realizados pela equipa principal dos encarnados. 

O internacional português Nuno Tavares estava entre os nomeados para melhor lateral, mas foi ultrapassado por Federico Dimarco, do Inter. Nos outros prémios, Scott McTominay foi eleito o melhor jogador, Antonio Conte o melhor treinador e o Nápoles a melhor equipa.

Confira o onze do ano da Serie A 2024/25: 

Svilar (Roma), Dumfries (Inter), Rrahmani (Nápoles), Bastoni (Inter) e Dimarco (Inter), McTominay (Nápoles), Barella (Inter) e Reijnders (Milan, agora Manchester City), Lautaro Martínez (Inter), Moise Kean (Fiorentina) e Retegui (Atalanta, agora Al Qadisiyah).

