Serie A: Mile Svilar eleito o melhor guarda-redes de 2024/25
Ex-Benfica ultrapassou Yann Sommer e David de Gea na votação
Ex-Benfica ultrapassou Yann Sommer e David de Gea na votação
Mile Svilar, ex-Benfica, foi considerado o melhor guarda-redes da Liga italiana 2024/25. Na Grande Gala do Futebol, em Itália, o atual jogador da Roma ultrapassou nomes como Yann Sommer (Inter) e David de Gea (Fiorentina).
Dos 38 jogos que fez na Serie A, o internacional sérvio registou 16 sem sofrer golos. Sofreu 35 golos, tendo portanto uma média de menos de um golo sofrido por jogo.
🧤 Svilar è stato premiato ieri come miglior portiere della Serie A 2024-2025 al @GranGalaAIC
Complimenti, Mile! 👏 #ASRoma pic.twitter.com/WDuOqDsfdO
— AS Roma (@OfficialASRoma) December 2, 2025
Svilar, recorde-se, reforçou o Benfica na temporada 2017/18, quando tinha apenas 18 anos. Trocou da capital portuguesa pela capital italiana na época 2022/23, com 23 jogos realizados pela equipa principal dos encarnados.
O internacional português Nuno Tavares estava entre os nomeados para melhor lateral, mas foi ultrapassado por Federico Dimarco, do Inter. Nos outros prémios, Scott McTominay foi eleito o melhor jogador, Antonio Conte o melhor treinador e o Nápoles a melhor equipa.
Confira o onze do ano da Serie A 2024/25:
Svilar (Roma), Dumfries (Inter), Rrahmani (Nápoles), Bastoni (Inter) e Dimarco (Inter), McTominay (Nápoles), Barella (Inter) e Reijnders (Milan, agora Manchester City), Lautaro Martínez (Inter), Moise Kean (Fiorentina) e Retegui (Atalanta, agora Al Qadisiyah).
✨GGDC2025 ✨— Gran Galà del Calcio AIC (@GranGalaAIC) December 1, 2025
Questa la magnifica #Top11 della #SerieA 2024/25
Mile Svilar
Federico Dimarco
Amir Rrahmani
Alessandro Bastoni
Denzel Dumfries
Nicolò Barella
Scott McTominay
Tijjani Reijnders
Lautaro Martinez
Moise Kean
Mateo Retegui#GranGalàDelCalcio pic.twitter.com/YCLatwHGx2