Mile Svilar, ex-Benfica, foi considerado o melhor guarda-redes da Liga italiana 2024/25. Na Grande Gala do Futebol, em Itália, o atual jogador da Roma ultrapassou nomes como Yann Sommer (Inter) e David de Gea (Fiorentina).

Dos 38 jogos que fez na Serie A, o internacional sérvio registou 16 sem sofrer golos. Sofreu 35 golos, tendo portanto uma média de menos de um golo sofrido por jogo.

🧤 Svilar è stato premiato ieri come miglior portiere della Serie A 2024-2025 al @GranGalaAIC

Complimenti, Mile! 👏 #ASRoma pic.twitter.com/WDuOqDsfdO — AS Roma (@OfficialASRoma) December 2, 2025

Svilar, recorde-se, reforçou o Benfica na temporada 2017/18, quando tinha apenas 18 anos. Trocou da capital portuguesa pela capital italiana na época 2022/23, com 23 jogos realizados pela equipa principal dos encarnados.

O internacional português Nuno Tavares estava entre os nomeados para melhor lateral, mas foi ultrapassado por Federico Dimarco, do Inter. Nos outros prémios, Scott McTominay foi eleito o melhor jogador, Antonio Conte o melhor treinador e o Nápoles a melhor equipa.

Confira o onze do ano da Serie A 2024/25:

Svilar (Roma), Dumfries (Inter), Rrahmani (Nápoles), Bastoni (Inter) e Dimarco (Inter), McTominay (Nápoles), Barella (Inter) e Reijnders (Milan, agora Manchester City), Lautaro Martínez (Inter), Moise Kean (Fiorentina) e Retegui (Atalanta, agora Al Qadisiyah).