Pela sexta vez na atual edição da Liga italiana, em nove jornadas, a Atalanta empatou a uma bola, desta feita na receção ao Milan. A equipa de Bergamo somou a sétima igualdade e manteve a invencibilidade no campeonato, enquanto os milaneses vão em três empates nos últimos quatro jogos.

O jogo abriu com o golo do Milan, apontado por Samuele Ricci, ao minuto 4, num remate de ressaca à entrada da área contrária. A bola desviou no corpo de Ederson e traiu o guarda-redes da Atalanta, Carnesecchi.

A resposta da equipa de Bergamo surgiu ainda na primeira parte, por intermédio de Ademola Lookman, que repôs a igualdade com um remate fortíssimo, no interior da área milanesa.

Rafael Leão, que foi titular no Milan, ficou no balneário ao intervalo, tendo acompanhado à distância uma segunda parte equilibrada e que contou com algumas boas ocasiões para ambas as equipas. As melhores pertenceram à Atalanta, desperdiçadas por Zappacosta (84m) e Musah (89m).

O empate atrasa o Milan na corrida pela liderança da Serie A, que fica agora a três pontos de distância, depois do triunfo do líder, Nápoles, frente ao Lecce. Quanto à Atalanta apanha, à condição, o Como na sexta posição, somando ambos 13 pontos.