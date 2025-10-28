VÍDEO: Atalanta trava Milan na Serie A com sexto empate a um golo da época
Golos surgiram na primeira parte. Rafael Leão saiu ao intervalo nos «Rossoneri»
Pela sexta vez na atual edição da Liga italiana, em nove jornadas, a Atalanta empatou a uma bola, desta feita na receção ao Milan. A equipa de Bergamo somou a sétima igualdade e manteve a invencibilidade no campeonato, enquanto os milaneses vão em três empates nos últimos quatro jogos.
O jogo abriu com o golo do Milan, apontado por Samuele Ricci, ao minuto 4, num remate de ressaca à entrada da área contrária. A bola desviou no corpo de Ederson e traiu o guarda-redes da Atalanta, Carnesecchi.
A resposta da equipa de Bergamo surgiu ainda na primeira parte, por intermédio de Ademola Lookman, que repôs a igualdade com um remate fortíssimo, no interior da área milanesa.
Que bilhete de Lookman para o empate da Atalanta 😮💨#sporttvportugal #SERIEAnaSPORTTV #SerieA #Atalanta #ACMilan #placardit pic.twitter.com/dCPdMHlgeA— sport tv (@sporttvportugal) October 28, 2025
Rafael Leão, que foi titular no Milan, ficou no balneário ao intervalo, tendo acompanhado à distância uma segunda parte equilibrada e que contou com algumas boas ocasiões para ambas as equipas. As melhores pertenceram à Atalanta, desperdiçadas por Zappacosta (84m) e Musah (89m).
O empate atrasa o Milan na corrida pela liderança da Serie A, que fica agora a três pontos de distância, depois do triunfo do líder, Nápoles, frente ao Lecce. Quanto à Atalanta apanha, à condição, o Como na sexta posição, somando ambos 13 pontos.