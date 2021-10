Se por um lado a Juventus está mal, Giovanni Simeone está muito bem. E isso notou-se esta tarde em campo, na vitória do Hellas Verona na receção aos bianconeri, por 2-1.

Depois do póquer de há uma semana na goleada à Lazio, o filho de Diego Simeone voltou a ser decisivo, com um bis ‘relâmpago’.

O argentino abriu o marcador para o Hellas – que contou com Miguel Veloso no onze titular – aos 11 minutos, e fez três minutos depois o 2-0, com um grande, grande golo.

O golaço de Simeone:

A Juve ainda reduziu a dez minutos dos 90, por McKennie, mas já não foi a tempo de evitar mais um desaire na Serie A, a quarta em 11 jornadas.

Curiosamente, as duas equipas seguem agora com os mesmos pontos no campeonato, 15, e estão igualadas no oitavo e novo lugares da tabela classificativa.