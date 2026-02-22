O campeão italiano em título, Nápoles, atirou em definitivo a toalha ao chão na luta pela revalidação do título após a derrota em Bérgamo, frente à Atalanta (2-1), na 26.ª jornada da Serie A, que o deixa a 14 pontos do líder Inter Milão.

Com o ex-Sporting, Alisson Santos, no onze inicial, os napolitanos até marcaram primeiro na New Balance Arena, pelo defesa-central Sam Beukema (18m), na sequência de um livre lateral, mas permitiram a reviravolta na segunda parte.

À passagem da hora de jogo, Mario Pasalic, após um canto batido por Zalewski, repôs a igualdade, e aos 81m Lazar Samardzic fez o 2-1, servido por Bernasconi. Dois belos golos de cabeça, diga-se.

A Atalanta, que ainda não perdeu em 2026 para a Liga italiana, apanha o Como na sexta posição, somando ambos 45 pontos. O Nápoles é terceiro, com 50.

Ainda neste domingo, o Génova regressou às vitórias em grande estilo no campeonato, três jogos depois. Fê-lo na receção ao Torino, que derrotou por 3-0.

Sem o português Vitinha, que não saiu do banco, os genoveses construíram uma vantagem de dois golos no primeiro tempo em dois lances idênticos, que Norton-Cuffy (22m) e Ekuban (40m) finalizaram na recarga a defesas incompletas do guarda-redes rival, Paleari.

Em cima do intervalo, Ilkhan foi expulso no Torino (45+2m), que instantes antes tinha reclamado um alegado penálti por mão na bola de um defesa do Génova no interior da sua área.

O Torino, é bom realçar, discutiu o jogo até ao limite, tendo ficado muito perto de reduzir a desvantagem aos 67m, por Zapata. Porém, uma perda de bola imperdoável de um defesa dos forasteiros permitiu que Júnior Messias se isolasse e fizesse o 3-0 final, aos 83m.

O triunfo permite ao Génova igualar o Torino, que contou com Rafael Obrador, cedido pelo Benfica, no onze inicial, no 14.º lugar da Serie A, com 27 pontos.

Às 17h00 arranca o Milan-Parma e a partir das 19h45 joga-se o Roma-Cremonese.