VÍDEO: Como não sai do nulo e Atalanta ganha em Lecce para a Serie A
Os portugueses Danilo Veiga e Tiago Gabriel foram titulares no Lecce
A luta pelas vagas europeias na Liga italiana ganhou outra vida após o empate do Como e do triunfo da Atalanta, esta segunda-feira, sendo que a Juventus, que defronta o Génova a partir da 17h00, pode encurtar para apenas um ponto a distância para os lugares de acesso à Liga dos Campeões.
Na visita ao estádio da Udinese, o Como, quarto classificado na Serie A, não foi além de um nulo, resultado que conta na perfeição a história de um jogo com poucas reais ocasiões de golo.
O Como passa a somar 58 pontos, contra os 54 da Juventus (menos um jogo) e da Roma e os 53 da Atalanta, que esta tarde bateu por 3-0 o Lecce, de Danilo Veiga e Tiago Gabriel. Scalvini (29m), Krstovic (59m) e Raspadori (73m) construíram o resultado.
A 31.ª jornada da Liga italiana fica completa, esta segunda-feira, com os jogos Juventus-Génova (17h00) e Nápoles-Milan (19h45).