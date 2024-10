Um bis Dany Mota ajudou esta segunda-feira o Monza a vencer fora o Hellas Verona, por 3-0, no encontro de encerramento da 8.ª jornada da Liga italiana.

O avançado português de 26 anos abriu o ativo em Verona, logo aos nove minutos, uma vantagem que viria a ser ampliada já no segundo tempo, novamente por intermédio do jogador português (74), com o suplente Alessandro Bianco (79) a fechar a contagem.

Desta forma, o Monza, que hoje também teve no onze inicial o português Pedro Pereira, vence pela primeira vez e deixa a zona de despromoção, passando a contabilizar sete pontos, no 16.º posto.

Já o Verona, com Dani Silva entre os suplentes, soma nove pontos, no 12.º lugar da classificação, liderada pelo Nápoles, que tem 19, contra 17 do campeão Inter Milão.