O 'todo-poderoso' Inter de Milão, campeão da Serie A em título, empatou em casa do vizinho Monza, na tarde deste domingo, por 1-1. Um português esteve em evidência e foi até considerado homem do jogo - Dany Mota.

O avançado português, que se estrou pela Seleção Nacional em março, entrou aos 62 minutos, quando o resultado estava ainda a zeros, e fez a diferença aos 81 minutos. Subiu ao 'segundo andar', com uma elevação a fazer lembrar Cristiano Ronaldo, e cabeceou a bola para dentro da baliza.

Até Inzaghi disse que este tinha sido um «golo maravilha», na análise ao jogo. No entanto, a formação visitante ainda chegou ao empate por intermédio do lateral Denzel Dumfries, aos 88 minutos, já com Taremi em campo. O neerlandês surgiu dentro da pequena área para encostar.

O Inter deixou assim o Nápoles escapar e subir à liderança da Serie A, com nove pontos. Já o Monza fica com três.

Em Cagliari, o novo líder venceu de forma esclarecedora, por 0-4. O Nápoles teve golos de Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Romelu Lukaku (estreia a marcar) e Buongiorno. David Neres assistiu para o último golo e soma três passes para golo em 40 minutos como jogador napolitano.

Noutros jogos deste domingo, Torino e Lecce empataram a zero (com Kialonda Gaspar na segunda equipa), a Atalanta venceu a Fiorentina por 3-2, ainda sem Rui Patrício, e o Génova empatou a uma bola com a Roma. Vitinha foi suplente utilizado.