A Fiorentina venceu este domingo a Atalanta, por 1-0, num jogo a contar para a 26.ª jornada da Serie A italiana.

Em Florença, Krzysztof Piatek fez o único golo do encontro à passagem do minuto 56, após assistência do argentino Nico González.

Com este resultado, a Fiorentina ultrapassa a Roma, de José Mourinho, e sobe ao sétimo lugar, com os mesmos 42 pontos da Lazio. A Atalanta, que não vence há cinco jogos, está no quinto posto, com 44 pontos.

Já o Veneza, com Nani a titular, empatou na receção ao Génova, 1-1.

Thomas Henry deu vantagem à equipa do internacional português aos 13 minutos, mas Ekuban empatou ainda antes da meia-hora.