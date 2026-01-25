Ao ter perdido em Turim, frente à Juventus (3-0), o campeão Nápoles viu o Inter Milão, que venceu o Pisa no sábado, fugir na liderança e a Vecchia Signora ficar a apenas um ponto de distância na tabela, numa luta frenética pelas vagas para a próxima edição da Liga dos Campeões.

Por falar nela, na Champions, a Juve deu seguimento ao triunfo frente ao Benfica com uma vitória segura na 22.ª jornada da Serie A.

Já depois de Kephren Thuram ter acertado no poste da baliza napolitana, Jonathan David inaugurou o marcador aos 22 minutos.

Francisco Conceição foi titular na Vecchia Signora, mas viu do banco os restantes golos da sua equipa, apontados por Kenan Yildiz (77m) e Filip Kostic (86m).

O Nápoles, que mostrou poucos argumentos ofensivos no Allianz Stadium, sofreu a primeira derrota na Serie A desde meados de dezembro do ano passado. Os napolitanos mantêm os 43 pontos com que entraram nesta jornada, somando mais um do que a Juventus.

Às 19h45 arranca o último jogo da 22.ª ronda da Liga italiana, que opõe a Roma ao Milan.