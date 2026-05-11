Nápoles viveu uma grande noite de futebol, que contou com um golo de Alisson Santos e terminou com um momento de antologia assinado por Jonathan Rowe para carimbar o triunfo por 3-2 do Bolonha, no fecho da 36.ª jornada da Serie A.

Os napolitanos viveram um arranque para esquecer. Aos 34 minutos já perdiam por 2-0, marcaram Federico Bernardeschi, com um tiro indefensável aos 10m, e Riccardo Orsolini, de penálti. Pelo meio, Juan Miranda ainda acertou no ferro da baliza defendida por Milinkovic-Savic.

Como era de esperar, o Nápoles reagiu e conseguiu marcar em dois momentos fulcrais: a fechar a primeira parte, por Di Lorenzo, e no arranque da segunda, por Alisson. Foi o quarto golo do avançado brasileiro, cedido pelo Sporting, na Liga italiana.

Só que a noite era mesmo do Bolonha, que contou com João Mário no onze inicial e carimbou o triunfo ao minuto 90+1, com um golo acrobático de Rowe. Um momento de antologia!

O desaire deixa o segundo lugar em perigo para o Nápoles, que tem apenas três pontos de vantagem para o quinto lugar, que dá acesso à Liga Europa. Quanto ao Bolonha subiu ao oitavo posto, com 52 pontos, já longe da zona europeia.

