Génio de Rowe ofusca (mais um) golo de Alisson na derrota do Nápoles
Bolonha, com João Mário no onze inicial, vence jogo de loucos no Estádio Diego Armando Maradona
Nápoles viveu uma grande noite de futebol, que contou com um golo de Alisson Santos e terminou com um momento de antologia assinado por Jonathan Rowe para carimbar o triunfo por 3-2 do Bolonha, no fecho da 36.ª jornada da Serie A.
Os napolitanos viveram um arranque para esquecer. Aos 34 minutos já perdiam por 2-0, marcaram Federico Bernardeschi, com um tiro indefensável aos 10m, e Riccardo Orsolini, de penálti. Pelo meio, Juan Miranda ainda acertou no ferro da baliza defendida por Milinkovic-Savic.
Como era de esperar, o Nápoles reagiu e conseguiu marcar em dois momentos fulcrais: a fechar a primeira parte, por Di Lorenzo, e no arranque da segunda, por Alisson. Foi o quarto golo do avançado brasileiro, cedido pelo Sporting, na Liga italiana.
Só que a noite era mesmo do Bolonha, que contou com João Mário no onze inicial e carimbou o triunfo ao minuto 90+1, com um golo acrobático de Rowe. Um momento de antologia!
O desaire deixa o segundo lugar em perigo para o Nápoles, que tem apenas três pontos de vantagem para o quinto lugar, que dá acesso à Liga Europa. Quanto ao Bolonha subiu ao oitavo posto, com 52 pontos, já longe da zona europeia.