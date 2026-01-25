A recuperação do Génova, que virou uma desvantagem de dois golos no triunfo por 3-2 frente ao Bolonha, marca, até ver, o domingo futebolístico em Itália, para lá da goleada da Atalanta ao Parma.

No estádio Luigi Ferraris, o Bolonha parecia bem encaminhado para regressar aos triunfos quando, aos 49 minutos, Sebastian Otoa fez um autogolo e ampliou a vantagem dos forasteiros para 2-0, depois de Lewis Ferguson ter aberto o marcador na primeira parte.

Só que um erro grave cometido pelo guarda-redes do Bolonha, Lukasz Skorupski, valeu-lhe o cartão vermelho direto aos 56 minutos, deixando o Génova em vantagem numérica.

A reviravolta começou a ganhar forma aos 62 minutos, com o golo de Ruslan Malinovskyi, e ficou completa na reta final da partida, por Caleb Ekuban (78m) e Júnior Messias (90+1m), já depois de o português Vitinha ter sido substituído ao minuto 73.

O Génova (13.º classificado) somou o quinto jogo consecutivo sem perder na Serie A, sequência em que segue também a Atalanta (sétima), que goleou o Parma por 4-0.

Gianluca Scamacca (15m, de penálti), Marten de Roon (24m), Giacomo Raspadori (73m) e Nikola Krstovic (90+2m) construíram o triunfo da equipa de Bérgamo.

Já o Sassuolo colocou um ponto final numa série de sete partidas sem ganhar no campeonato ao vencer a Cremonese por 1-0. Alieu Fadera, no terceiro minuto de jogo, definiu o resultado.

Também neste domingo, a Juventus recebe o Nápoles (17h00) e o Milan visita a casa da Roma (19h45) para a 22.ª jornada da Liga italiana.