O defesa português Zé Pedro foi titular no empate do Cagliari em Parma (1-1), jogo que abriu a 27.ª jornada da Liga italiana e que ficou marcado pelo golo do outro mundo apontado por Michael Folorunsho numa das primeiras vezes em que tocou na bola. Que míssil do avançado da equipa da Sardenha!

O Cagliari foi a primeira equipa a criar perigo, ao minuto 9, logo em dose dupla, com Kilicsoy e Obert, no mesmo lance, a verem o guarda-redes e um defesa do Parma intercetarem os seus remates.

Na resposta, Mateo Pellegrino impôs o físico para ganhar espaço no coração da área do Cagliari, mas o seu remate foi travado de forma valente por Elia Caprile, aos 39 minutos.

No segundo tempo, depois de Sebastiano Esposito ter visto Edoardo Corvi negar-lhe o golo com uma grande defesa, o Cagliari lá conseguiu adiantar-se com um grande golo de Folorunsho. Com espaço junto à linha lateral, no flanco direito, viu o guarda-redes do Parma um pouco adiantado e arriscou o remate ainda muito longe da baliza. E assim assinou um dos momentos altos da jornada.

O Parma respondeu bem à adversidade e empatou aos 83 minutos, num lance às três tabelas finalizado por Gaetano Oristanio.

O empate mantém as duas equipas separadas por três pontos na tabela, com vantagem para o Parma, que chegou aos 33 e alargou a série invicta na Serie A para quatro jogos. O Cagliari, por seu turno, não vence há jornadas.