O Inter Milão reforçou a liderança da Liga italiana, alargando para quatro os pontos de vantagem para a concorrência, ao vencer em Parma, por 2-0, na 19.ª jornada. Desse modo, tirou proveito total do inesperado empate do Nápoles frente ao Verona.

A vantagem do Inter poderá não ser tão expressiva no final da jornada, já que um dos seus dois perseguidores imediatos, o rival Milan, só jogará na quinta-feira frente ao Génova.

No estádio Ennio Tardini, o Inter confirmou ser a equipa em melhor forma em Itália, controlando o jogo na perfeição. Federico Dimarco abriu o marcador aos 42 minutos, com o 2-0 a chegar apenas ao minuto 90+8, apontado pelo francês Marcus Thuram.

No Olímpico de Roma, Lazio e Fiorentina protagonizaram um excelente espetáculo, que terminou com o empate a dois golos. Marcaram Cataldi (52m) e Pedro (90+5m, de grande penalidade) para a Lazio, e Gosens (56m) e Gudmunsson (89, também de penálti) para a formação viola.

Nota ainda para a vitória da Udinese frente ao Torino, por 2-1, com golos de Zaniolo (50m) e Ekkelenkamp (82m) para a equipa de Udine e de Casadei (87m) para a de Turim.