Antonio Conte e o Inter de Milão estão agarrados ao topo da Serie A. Pressionados pela vitória na véspera do AC Milan, o Inter tinha de derrotar o Cagliari este domingo e não falhou.



Um golo de Matteo Darmian, aos 77 minutos, segurou os três pontos no San Siro. O antigo jogador do Manchester United só teve de encostar à boca da baliza, após grande jogada pela direita e passe de Hachraf Hakimi.



Falta saber o que faz agora a Juventus. Mesmo que vença o Génova, a equipa de Cristiano Ronaldo ficará a distantes 12 pontos dos nerazzurri. Veja como está a CLASSIFICAÇÃO DA SERIE A.