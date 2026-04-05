Nuno Tavares foi totalista no empate caseiro da Lazio frente ao Parma (1-1), na 31.ª jornada da Liga italiana. Os romanos tiveram mesmo de recuperar de uma desvantagem, depois do golo de Delprato (15m), para evitarem a derrota. O 1-1 surgiu ao minuto 77, apontado por Noslin.

Lazio e Parma seguem na zona intermédia da tabela classificativa, tal como o Sassuolo, que deu a volta ao Cagliari, que contou com Zé Pedro no onze inicial, para vencer por 2-1.

Ulisses Garcia (50m) e Andrea Pinamonti (78m) responderam ao tento inicial de Sebastiano Esposito, à passagem da meia hora, na conversão de um penálti.

Na fuga à despromoção, a Fiorentina ganhou na casa do “lanterna vermelha” Hellas Verona (1-0), graças a um golo apontado por Nicolò Fagioli ao minuto 82, ele que tinha acertado no ferro da baliza contrária nos instantes iniciais da partida.

A 31.ª ronda da Serie A prossegue no domingo com os jogos Cremonese-Bolonha (14h00), Pisa-Torino (17h00) e Inter Milão-Roma (19h45).