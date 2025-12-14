VÍDEO: Milan empata, Nápoles perde e liderança da Serie A fica em aberto
Se aproveitar as escorregadelas dos rivais, o Inter pode acabar o dia no topo da tabela
Se aproveitar as escorregadelas dos rivais, o Inter pode acabar o dia no topo da tabela
Jornada de surpresas em Itália, com a dupla de líderes a não conseguir vencer, este domingo. O dia abriu com o empate caseiro do Milan frente ao Sassuolo (2-2), que ainda não contou com o português Rafael Leão no ataque.
Apesar do bis improvável do jovem Davide Bartesaghi (34 e 47 minutos), os Rossoneri falharam o objetivo do triunfo porque Ismael Kone (13 minutos) e Laurienté (77 minutos) responderam na mesma moeda, com o jogo a terminar empatado.
Ismael Kone a concluir uma jogada perfeita do Sassuolo 🤤#sporttvportugal #SerieA #acmilan #sassuolo #placardit pic.twitter.com/cmQwHSbMmo— sport tv (@sporttvportugal) December 14, 2025
Alguém se esqueceu de Bartesaghi 😬#sporttvportugal #SerieA #acmilan #sassuolo #placardit pic.twitter.com/c1lKm2lV1Y— sport tv (@sporttvportugal) December 14, 2025
O Sassuolo empata a partida à entrada para os últimos 10 minutos 🥶#sporttvportugal #SERIEAnaSPORTTV #SerieA #ACMilan #Sassuolo #placardit pic.twitter.com/umnpWKkxGF— sport tv (@sporttvportugal) December 14, 2025
Ainda assim, os milaneses, que entraram nesta ronda igualados com o Nápoles no topo da Serie A, acabaram até por ganhar um ponto ao campeão em título, que perdeu com a Udinese por 1-0.
Depois de um primeiro tempo “morno”, as emoções ficaram guardadas para a segunda metade, com a Udinese a chegar ao único golo do encontro aos 73 minutos, por intermédio do médio neerlandês Jurgen Ekkelenkamp. Isto depois de ter visto dois golos serem-lhe anulados pelo VAR, o primeiro aos 52 e o segundo aos 69 minutos, ambos por fora de jogo.
QUE MÍSSIL DE EKKELENKAMP 🚀#sporttvportugal #SERIEAnaSPORTTV #SerieA #Udinese #Nápoles #placardit pic.twitter.com/QfosMcciWZ— sport tv (@sporttvportugal) December 14, 2025
Com o triunfo, a Udinese subiu ao 10.º lugar da tabela com 21 pontos, ao passo que os napolitanos (que perderam na Luz, por 2-0, com o Benfica na última ronda da Champions) são segundos, com 31, menos um do que o líder.
Milan e Nápoles podem ser ultrapassados pelo Inter, caso os milaneses vençam o Génova esta tarde.
No outro jogo já disputado na 15.ª ronda, o duelo de aflitos entre a Fiorentina e o Verona sorriu aos forasteiros, que ganharam por 2-1.
O atacante nigeriano Gift Orban virou herói ao bisar, primeiro aos 42 e depois aos 90+3 minutos. Pelo meio, o defesa espanhol Unai Nuñez marcou na própria baliza o único golo da Fiorentina.
A equipa Viola mantém-se no último lugar da Liga italiana, com apenas seis pontos, ao passo que o Verona é agora 18.º, com 12, ainda na zona de despromoção.