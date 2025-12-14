Jornada de surpresas em Itália, com a dupla de líderes a não conseguir vencer, este domingo. O dia abriu com o empate caseiro do Milan frente ao Sassuolo (2-2), que ainda não contou com o português Rafael Leão no ataque.

Apesar do bis improvável do jovem Davide Bartesaghi (34 e 47 minutos), os Rossoneri falharam o objetivo do triunfo porque Ismael Kone (13 minutos) e Laurienté (77 minutos) responderam na mesma moeda, com o jogo a terminar empatado.

Ainda assim, os milaneses, que entraram nesta ronda igualados com o Nápoles no topo da Serie A, acabaram até por ganhar um ponto ao campeão em título, que perdeu com a Udinese por 1-0.

Depois de um primeiro tempo “morno”, as emoções ficaram guardadas para a segunda metade, com a Udinese a chegar ao único golo do encontro aos 73 minutos, por intermédio do médio neerlandês Jurgen Ekkelenkamp. Isto depois de ter visto dois golos serem-lhe anulados pelo VAR, o primeiro aos 52 e o segundo aos 69 minutos, ambos por fora de jogo.

Com o triunfo, a Udinese subiu ao 10.º lugar da tabela com 21 pontos, ao passo que os napolitanos (que perderam na Luz, por 2-0, com o Benfica na última ronda da Champions) são segundos, com 31, menos um do que o líder.

Milan e Nápoles podem ser ultrapassados pelo Inter, caso os milaneses vençam o Génova esta tarde.

No outro jogo já disputado na 15.ª ronda, o duelo de aflitos entre a Fiorentina e o Verona sorriu aos forasteiros, que ganharam por 2-1.

O atacante nigeriano Gift Orban virou herói ao bisar, primeiro aos 42 e depois aos 90+3 minutos. Pelo meio, o defesa espanhol Unai Nuñez marcou na própria baliza o único golo da Fiorentina.

A equipa Viola mantém-se no último lugar da Liga italiana, com apenas seis pontos, ao passo que o Verona é agora 18.º, com 12, ainda na zona de despromoção.

RELACIONADOS
VÍDEO: Ajax confirma melhor fase da época com vitória frente ao Feyenoord
VÍDEO: Fábio Silva titular no empate do Dortmund com o Friburgo
VÍDEO: Matheus Nunes assiste na vitória do City frente ao Palace