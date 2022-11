Não foi fácil, mas o Milan vai para a paragem do Mundial 2022 com um sorriso no rosto.

Este domingo, os rossoneri receberam e venceram a Fiorentina (2-1), em jogo da 15.ª jornada da Serie A e que só ficou decidido nos descontos.

Antes, logo aos dois minutos, Rafael Leão inaugurou o marcador a favor do conjunto de Milão com uma finalização de grande nível, após uma combinação com Olivier Giroud.

Ainda antes da meia-hora, no entanto, a equipa viola chegou ao empate, fruto de um golo de Antonin Barak, assistido por Ikoné.

E foi precisar esperar quase pelo final da partida para se ver mais um golo, o qual confirmou a vitória do clube a casa. Foi Milenkovic, com um autogolo, a decidir o encontro aos 90+2 minutos.

Com este resultado, o Milan segue no segundo lugar, a oito pontos do Nápoles.

Nos arredores de Milão, houve outro português em destaque: Dany Mota marcou na vitória do Monza na receção ao Salernitana, por 3-0.

O internacional sub-21 luso marcou o 2-0 aos 35 minutos, depois do golo inaugural de Carlos Augusto. Pessina, aos 76 minutos, fechou o resultado.

Já o Hellas Verona, com Miguel Veloso no onze inicial, perdeu em casa com o Spezia, por 2-1.

Verdi ainda deu vantagem ao Verona aos 30 minutos, mas Nzola, com um bis (53m e 69m) operou a reviravolta para os forasteiros.