O Milan venceu hoje em casa da Juventus, por um claro 3-0, e relegou a equipa de Turim para o quinto lugar da classificação. Ou seja, a Juventus está fora da zona de qualificação da Liga dos Campeões, quando faltam apenas três jornadas para o fim.

Um pontapé em arco de Brahim Díaz, nos descontos da primeira parte abriu o marcador para o Milan, que no segundo tempo haveria de desperdiçar uma grande penalidade por Kessié (57m), após Chiellini ter dado mão na área.

Já com Ibrahimovic de fora, por lesão no joelho, os milaneses haveriam de ampliar a contagem.

Primeiro num golaço de Ante Rebic, que disparou de fora da área para o 2-0, aos 78m. Quatro minutos depois, Tomori fez de cabeça o 3-0 final, já com Diogo Dalot em campo (entrou aos 82m). Rafael Leão não saiu do banco dos «rossoneri».

Por sua vez, Cristiano Ronaldo esteve muito apagado, tal como toda a equipa da Juventus. CR7 jogou os 90 minutos na equipa de Andrea Pirlo, tendo visado a baliza do rival num par de ocasiões.

Com este resultado, a Juventus está em apuros na qualificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada. A equipa de Ronaldo soma 69 pontos, menos um do que o Nápoles e menos dois do que Atalanta e Milan, todos atrás do já campeão Inter de Milão (85 pontos).