O Nápoles deu um (grande) passo atrás na corrida pela revalidação do Scudetto, este domingo, ao não ir além de um empate na casa do Parma (1-1), na 32.ª jornada da Liga italiana.

Os napolitanos viram-se em desvantagem logo no minuto inicial, quando Gabriel Strefezza desfez o nulo com uma finalização plena de classe. O empate do Nápoles surgiu já na segunda parte, por Scott McTominay (60m), mas a reviravolta acabaria por não se concretizar.

Em caso de triunfo, esta noite em Como, o Inter Milão abrirá uma vantagem de nove pontos na liderança da Serie A.

Já o Génova, vindo de duas derrotas consecutivas, alcançou um importante triunfo na receção ao mais tranquilo Sassuolo (2-1). No lance que antecedeu o belo golo de Ruslan Malinovskky (18m), o português Vitinha ficou muito perto de marcar, na sequência de um canto bem ensaiado pelos genoveses,

A primeira parte terminou com as expulsões de Mikael Ellertsson e Domenico Berardi, que se desentenderam e quase chegaram a vias de facto no túnel de acesso aos balneários.

O Sassuolo conseguiu repor a igualdade aos 57 minutos, por Ismaël Koné (57m), na recarga a uma defesa para a frente de Justin Bijlow. Só que, a seis minutos dos 90, Caleb Ekuban fez o 2-1 final, a passe de Júnior Messias, que se antecipou ao pouco expedito guarda-redes adversário.