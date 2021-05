O Nápoles venceu esta manhã a Fiorentina (2-0) e complicou a vida à... Juventus. A equipa de Cristiano Ronaldo vai entrar na última jornada da Serie A fora da zona de qualificação para a Liga dos Campeões e a depender de terceiros para conseguirem esse acesso.

Mas já lá vamos.

Em Florença, Mário Rui ficou no banco os 90 minutos e viu Lorenzo Insigne abrir o marcador aos 56 minutos, numa recarga a um penálti falhado num primeiro momento. 11 minutos depois, Zielinski fechou as contas do jogo, após assistência precisamente de Insigne.

Os golos do Nápoles:

Com este resultado, o Nápoles sobe à condição ao terceiro lugar – com mais um jogo do que o Milan –, mas com mais um ponto do que a Juventus.

Quer isto dizer que a equipa de Gattuso só depende de si para garantir o apuramento para a Champions: consegue-o se vencer o Hellas Verona na última jornada. Já a formação de Ronaldo, precisa de bater o Cagliari e esperar que o Nápoles não vença – ou o Milan, caso os rossoneri desperdicem a hipótese de garantir essa qualificação para a Liga dos Campeões no jogos desta tarde também frente ao Cagliari.