Após a maratona de penáltis frente ao Rio Ave, o Milan venceu este domingo o Spezia, por 3-0, em jogo da terceira jornada da Serie A.

Em San Siro, foi um português a brilhar mais do que toda a gente: Rafael Leão.

O avançado português foi titular nos rossoneri e bisou na partida. Inaugurou o marcador aos 57 minutos, ao responder da melhor maneira a um livre bem cobrado por Çalhanoglu, e fez o 3-0 final com um desvio pleno de oportunidade à boca da baliza, aos 78 minutos.

Os dois golos de Leão:

Pelo meio, Theo Hernández, aos 76m, havia feito o 2-0.

Com este resultado, o Milan – que conta agora também com Diogo Dalot – partilha agora a liderança com a Atalanta, com os mesmos nove pontos. O Spezia soma apenas três.