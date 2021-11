O jogo foi emocionante, mas não sorriu a José Mourinho.

Na viagem de barco até ao terreno do Veneza, a Roma foi derrotada por 3-2 e somou a segunda derrota consecutiva na Serie A.

Rui Patrício foi titular na equipa de Mourinho e não demorou muito a ir buscar a bola dentro da baliza: logo aos três minutos, Aramu cruzou para a área e Mattia Caldara desviou de primeira para o fundo das redes.

Em quatro minutos, no entanto, a Roma deu a volta ao marcador: Shomurodov fez o empate aos 43 minutos e assistiu depois aos 45+2 minutos Tammy Abraham para o 2-1, ele que já havia atirado ao poste anteriormente.

Mas a segunda parte do Veneza, senhoras e senhores, foi notável: Aramu empatou de penálti aos 65 minutos, Okereke completou a reviravolta aos 74m, com uma finalização cheia de classe na qual enganou Patrício.

Curiosamente, segundos antes, Abraham esteve perto de bisar, mas a bola passou a milímetros do poste da baliza de Sergio Romero.

E já se sabe: quem não marca, sofre.

A Roma soma o terceiro jogo sem vencer em todas as competições e está agora no quinto lugar, mas pode ver a rival Lazio assumir essa posição ainda esta tarde. O Veneza, por sua vez, é 14.º classificado, com 12 pontos.