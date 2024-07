O aeroporto de Milão-Malpensa, um dos dois que servem a cidade, vai adotar o nome de Silvio Berlusconi, em homenagem ao falecido empresário e político. Foi o ministro das infraestruturas italiano, Matteo Salvini, que anunciou o acontecimento nesta quinta-feira, depois de alguma especulação na imprensa italiana.

Salvini disse que foi estabelecida uma ordem da ENAC (Autoridade Nacional de Aviação Civil) com efeito imediato, para que seja oficializado o nome «Aeroporto Internacional de Milão-Malpensa - Silvio Berlusconi».

Salvini revelou o sucedido à margem de um evento: «Hoje, o conselho de administração da ENAC aprovou a proposta, da região da Lombardia, de dar ao aeroporto de Malpensa o nome de Silvio Berlusconi. Uma vez que a assinatura e a decisão são do ministro das infraestruturas e dos transportes, penso que, depois de ter ouvido o ministro dos transportes, ele estará de acordo. Ainda hoje, o conselho de administração da Enac aprovou o pedido apresentado pela Região da Lombardia há um ano», começou por dizer.



«Estou pronto a assinar o acordo, com orgulho e emoção, em memória do meu amigo Silvio, um grande empresário, um grande milanês e um grande italiano. Sempre connosco», disse Salvini.

Berlusconi foi dono do AC Milan entre 1986 e 2017, estando associado ao período de maior prestígio do clube. Foi também primeiro-ministro de Itália em três ocasiões. Não é uma figura unânime em Itália, pois foi acusado de corrupção e esteve no centro de vários escândalos. Morreu em 2023, aos 87 anos.